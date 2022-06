Lischen et Fritzchen – Jacques Offenbach

2023-01-08 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-08 Jean-Christophe Keck met en parallèle les opérettes et de courtes oeuvres musicales composées à la même époque par Offenbach,

pour le plus grand plaisir du public !



LISCHEN ET FRITZCHEN



Conversation alsacienne en 1 acte

Livret de Paul DUBOIS



Direction musicale et présentation Jean-Christophe KECK

Piano Diego MINGOLLA



Lischen Isabelle PHILIPPE

Fritzchen Charles MESRINES Le Théâtre de l’Odéon, en collaboration avec Jean-Christophe Keck, l’un des plus grands spécialistes de Jacques Offenbach,

