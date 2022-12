JMJ de Lisbonne Lisbonne Lisbonne Catégorie d’évènement: Lisbonne

C’est avec joie que nous nous préparons à partir à Lisbonne l’été prochain pour célébrer les Journées Mondiales de la Jeunesse. Nous rejoindrons les activités de la Congrégation des Frères de Saint-Jean. À l’agenda: apprendre le portugais, l’histoire et la culture du pays, les secrets révélés par la Vierge Marie à Lucia, Francisco, Jacintha.

Le parcours préparatoire commence à Fatima le 23 juillet.

