Jura Saint-Cyr-Montmalin 14 EUR Autrice-compositrice-interprète, LISAVRIL se découvre au fil de ses mélodies. En équilibre sur une musique ciselée et organique, ses chansons jouent les funambules oscillant entre paysages universels et fenêtres vers l’intérieur. Ses textes poétiques parfois pudiques, parfois sans fard sont mis délicatement en lumière par les acrobaties mélodiques de sa voix. Maillage intime de cordes où se mêlent violon, guitare et contrebasse, LISAVRIL tricote un univers suspendu, sensible et féministe comme un numéro de haute voltige musicale sur le fil des émotions.

Sur réservation. Chacun apporte un plat et/ou une boisson pour le buffet partagé qui suit le concert. Le dimanche 23 octobre à 18h30 à la salle communale de Saint-Cyr Montmalin. contact@oreille-en-fete.fr https://www.helloasso.com/associations/oreille-en-fete/evenements/concert-de-lisavril-en-trio Saint-Cyr-Montmalin

