Lisapo Ongé ! – Compagnie Le Pilier des Anges Jardin Villemin Paris

Lisapo Ongé ! – Compagnie Le Pilier des Anges Jardin Villemin, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 4 juillet 2021

de 15h30 à 16h15, de 11h30 à 12h15

gratuit

Conte africain et marionnettes Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues. Un voyage au cœur du Congo ; un conte à écouter, à regarder, une histoire à partager. Dans le village de ma mère, il y avait une petite fille qu’on appelait Esengo. Elle était venue là un jour de grande pluie. Les villageois la confièrent à mama Mambweni. Esengo aura-t-elle la vie joyeuse que prédit son nom ? Quelles embûches devra-t-elle contourner ? Quels dangers devra-t- elle affronter ? Nkoy la lionne et Ngando le crocodile seront- ils sensibles à son histoire ? Le chant du coq et les rayons du soleil colorent ce spectacle familial qui mêle à la sagesse de ce conte africain la gaieté des marionnettes. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Jardin Villemin 14 rue des Récollets Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (316m) 7 : Château-Landon (360m)

Contact :Le Temps des Rues tempsdesrues@gmail.com https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/

Jardin Villemin Adresse 14 rue des Récollets Ville Paris