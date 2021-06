Paris Jardin Villemin Paris Lisapo Ongé ! – Compagnie Le Pilier des Anges Jardin Villemin Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 4 juillet à Jardin Villemin

_Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues._ Un voyage au cœur du Congo ; un conte à écouter, à regarder, une histoire à partager. Dans le village de ma mère, il y avait une petite fille qu’on appelait Esengo. Elle était venue là un jour de grande pluie. Les villageois la confièrent à mama Mambweni. Esengo aura-t-elle la vie joyeuse que prédit son nom ? Quelles embûches devra-t-elle contourner ? Quels dangers devra-t- elle affronter ? Nkoy la lionne et Ngando le crocodile seront- ils sensibles à son histoire ? Le chant du coq et les rayons du soleil colorent ce spectacle familial qui mêle à la sagesse de ce conte africain la gaieté des marionnettes.

Gratuit, ouvert à toutes et à tous, dans le respect des gestes barrières et des mesures gouvernementales en vigueur.

Conte africain et marionnettes Jardin Villemin Quai de Valmy 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T11:30:00 2021-07-04T12:15:00;2021-07-04T15:30:00 2021-07-04T16:15:00

