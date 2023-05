LISA VALVERDE – CIE DE LA FONTAINE AUX IMAGES Fôret de Bondy Parking 1, 3 juin 2023, Clichy-sous-Bois.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

RÉSURGENCES / Théâtre / Une dystopie randonnée sur le thème de l’eau

Pleine nature. Une ambiance ambivalente entre harmonie et violence : une disparition progressive, celle de l’eau. Une entité oppressante, une présence insaisissable et omnipotente. Des individus en fuite, en cavale, nostalgiques, désespérés, acculés et libres. Une menace indistincte pousse à avancer, à s’enfoncer vers le sauvage, on ne se retourne pas, seul le pas vers l’avant compte.

La marche contre le vent durera 2 heures durant lesquelles le public en immersion sera mêlé au récit de manière multimodale : diffusions sonores embusquées, guidage au talkie-walkie, scènes théâtrales, chorégraphiques et musicales au fil des reliefs, messages égrenés le long des sentiers, apparitions insolites, partitions pour éléments naturels… extases et adrénaline.

Résurgences revient pour une nouvelle étape de travail, dans un nouveau format qui s’achève par le coucher du soleil… Réservez la date et soyez prêts à tout !

Compagnie La Fontaine aux Images

Mise en scène : Lisa Valverde

Musique : Denis Rézard

Avec : Mylène Calà, Mathieu Fernandez, Socrate Andzouana et Léonie Mbaki

Technique : Cédric Clérici et Julien Piccinini

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville de Clichy-sous-Bois et du réseau Actes if.

Fôret de Bondy Parking 1 D136 93390 Clichy-sous-Bois

Contact : http://www.fontaineauximages.fr/index.php/evenement/446 https://www.facebook.com/ChapiteauFAI https://www.facebook.com/ChapiteauFAI https://www.helloasso.com/associations/fontaine-aux-images/evenements/resurgences-1

F.A.I.