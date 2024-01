LISA PERRIO ENTRE AUTRE(S) – LISA PERRIO ENTRE AUTRE S 3T D’A COTE Toulouse, jeudi 6 juin 2024.

Le sujet : Lisa Perrio se joue de personnages qu’elle croise dans son quotidien, et incarne des femmes et des hommes dans toutes leurs contradictions. Avec une écriture cynique et corrosive, un jeu d’une précision chorégraphique, un oeil insolent et joyeux, Lisa nous offre de rire de situations plus qu’embarrassantes avec une aisance déconcertante.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:00

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31