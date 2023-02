Lisa Pariente & Morgan LE VIRTUOZ CLUB, 10 février 2023, VILLENEUVE LA GARENNE.

Lisa Pariente & Morgan LE VIRTUOZ CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

MJC (3-1038847) présente ce concert Avec ses fringues colorées, ses moues théâtrales, son côté sans filtre, son mètre 56 et sa jovialité pétillante, Lisa Pariente a l’apparence de la bonne copine bien dans ses baskets. Une girl next door, une vraie, qui n’a pas besoin d’user de la posture pour renvoyer un capital sympathie immédiat.Dès décembre 2019, Lisa commence à se faire remarquer en adaptant en français le hit du moment de Tones and I (Dance Monkey) et atteint plus de 4,9 millions de vues à ce jour.En mars 2020, une autre et étrange épidémie se propage sur la toile. Inoffensive, déconneuse et érigée en remède contre la morosité du moment. La vidéo parodique de son Corona Song explose les compteurs jusqu’à cumuler près de 2,5 millions de vues sur YouTube. La Parisienne de vingt-trois ans se prend alors au jeu, poste dans la même dynamique au rythme des confinements, déconfinements, reconfinements, et continue de balancer des adaptations françaises de titres internationaux.Les morceaux circulent à grande vitesse. L’un d’eux apparaît même dans une story d’Angèle. La chaîne W9 la repère et lui confie une capsule chaque samedi matin dans L’hebdo de la musique, émission présentée par Erika Moulet. Lisa Pariente se forge un nom.Épaulée par le producteur et compositeur Moon Boy, qui lui concocte des productions toniques, accrocheuses et lumineuses, elle carbure à l’humeur, parle avec son temps, capte l’époque. Des chansons générationnelles et dans lesquelles elle redéfinit les codes amoureux. Paroles vengeresses de rupture, pop contagieuse et chipie, refrain fédérateur en anglais, son « 1,2,3 » est un titre feel-good à l’impertinente allégresse. Tout comme « Garce » son deuxième single.Il y a chez elle du Lily Allen pour l’approche vacharde, du Angèle pour les préoccupations des jeunes de son âge, du Lizzo pour l’affirmation décomplexée. Pas de féminisme revendiqué ni d’introspection, juste de l’acuité et une fraîcheur incisive. Elle déballe les secrets des filles, leurs bassesses, les techniques de drague (Tes textos), les fantasmes démesurés (Par hasard). Large d’esprit, pleine d’autodérision et de lucidité implacable, Lisa Pariente ne manque pas d’air.Rappeuse dans un monde d’hommes, pour elle la misogynie du milieu va de pair avec la société. Il ne faut pas hésiter à casser les codes, rester fidèle à soi-même et se montrer dans ses bons comme ses mauvais jours. Et on est bien d’accord… Foncez la voir sur scène !

LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE 3, rue Pierre Brossolette Hauts-de-Seine

