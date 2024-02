LISA – LISA DANS JAMAIS TROP SEULE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, mercredi 6 mars 2024.

Un spectacle interactif en humour et en chanson.Lisa, mère célibataire, raconte à sa manière ses histoires farfelues de femme, de (ex) vie en couple mais aussi de maman avec une touche acide et bienveillante.Chacun d’entre nous aurait pu vivre une expérience similaire, pour n’être …plus jamais seule ?

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31