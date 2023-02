LISA LIRA LE PREO, 18 mars 2023, OBERHAUSBERGEN.

THÉÂTRE ET OMBRES, JEUNE PUBLIC DURÉE : 50 MIN DÈS 6 ANS Quand des outils se muent en lettres, des arbres se tissent de mots, l’écriture devient enfin possible… Lisabelle vit le délicat parcours des enfants étiquetés « dys » : de médecins en diagnostics, de jugements en moqueries… Un jour est le jour de trop, elle fuit. Ce sera l’occasion d’un voyage initiatique dans un monde fantasmagorique. Entre ombre et lumière, ce spectacle envisagela différence non plus seulement comme un handicap, mais aussi comme un potentiel extra-ordinaire. Une fable dyslexique pour enfants de tous ports. EUR13.8 13.8 euros

LE PREO OBERHAUSBERGEN 5 RUE GAL DE GAULLE 67205

