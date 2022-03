Lisa, l’histoire dont vous êtes la migrante Université Evry Val d’Essonne Évry Catégories d’évènement: Essonne

Lisa, l’histoire dont vous êtes la migrante Université Evry Val d’Essonne, 15 mars 2022, Évry. Lisa, l’histoire dont vous êtes la migrante

du mardi 15 mars au lundi 28 mars à Université Evry Val d’Essonne

Exposition immersive : vous suivez le parcours de Lisa, jeune fille au Tchad, qui a 6 ans au début de notre histoire. Cette histoire vous la vivez en tant que spectateur au fil des affiches qui vont vous la narrer. Mais pour vivre pleinement ce récit de vie, pour prendre conscience des enjeux, des aléas et des impondérables qui rythment toute existence, nous avons imaginé un processus d’immersion où vous vivez “réellement” le quotidien de Lisa et c’est vous qui prendrez les choix et orienterez son parcours.

Entrée libre

Vivez une expérience de femme migrante au fil de cette exposition immersive : au départ du Tchad, dans la peau de Lisa, vous devez faire des choix pour suivre son parcours migratoire Université Evry Val d’Essonne 23 Boulevard François Mitterrand, 91000 Évry Évry Essonne

