ZOUAVE présente (L-R-21-7316 & L-R-21-7315) : ce concert. Après avoir fait sensation avec son premier album Lisa LeBlanc, et avoir poursuivi sur sa lancée avec Highways, Heartaches and Time Well Wasted et Why You Wanna Leave Runaway Queen?, sélectionné sur la courte liste du Prix Polaris, l’étoile acadienne revient en paillettes et en groove. Elle lance ainsi Chiac Disco, un album lumineux, drôle et pétillant, rempli de joyaux musicaux et de phrases multicolores chantées haut et fort. Ce dernier lui vaut encore une fois une place sur la courte liste du Polaris (Canada), ainsi que les Félix dans les catégories Réalisation de disque de l’année (avec son fidèle collaborateur Benoit Morier) et Album pop de l’année (Québec).Réservation PMR : 03 20 33 20 17

