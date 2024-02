Lisa Fonssagrives-Penn – Icône de mode, l’expo à découvrir à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au dimanche 26 mai 2024 :

.Tout public. payant

De 9 à 14 euros.

Lisa Fonssagrives-Penn – Icône de mode présente la collection personnelle de celle qui fut le plus grand mannequin de son époque. Avec près de 150 tirages réalisés des années 1935 à 1955 par des maîtres de la photographie comme Horst P. Horst, Irving Penn, Louise Dahl-Wolfe ou encore Erwin Blumenfeld, l’exposition offre un aperçu de l’âge d’or de la photographie de mode, magnifié par une personnalité d’exception. Tom Penn, fils de Lisa Fonssagrives-Penn et d’Irving Penn, a proposé ce projet d’exposition à la MEP. Il a généreusement fait don d’une partie de cet ensemble remarquable à la collection de la MEP.

Lisa Fonssagrives-Penn (1911-1992), danseuse, mannequin, photographe, styliste et sculptrice, est considérée comme le premier « top model » de l’histoire. Pendant 20 ans, elle est fréquemment publiée dans Harper’s Bazaar et Vogue. Elle fait environ 200 couvertures pour les plus grands magazines de mode d’époque. Au sommet de sa carrière en 1949, elle fait la couverture du magazine Time à l’âge de 38 ans.

Mannequin très demandée, elle a collaboré avec les plus grands photographes de mode : Fernand Fonssagrives, son premier mari, Horst P. Horst, dont elle fut la mannequin favorite, George Hoyningen-Huene, George Platt Lynes, Erwin Blumenfeld, qui l’immortalisa suspendue à la tour Eiffel, vêtue d’une robe de Lucien Lelong, Louise Dahl-Wolfe, dont le style résolument moderne convenait parfaitement à Lisa Fonssagrives-Penn, Irving Penn, qu’elle épouse en 1950, et qui en fit sa partenaire pour ses plus grandes photographies, Richard Avedon, son amie Frances McLaughlin-Gill, première femme photographe en contrat avec Vogue, et beaucoup d’autres : Kathryn Abbe, James Abbe Jr., Gene Fenn, Otto Fenn, Toni Frissell, Harold Halma, Genevieve Naylor, John Rawlings and Lillian Bassman.

Plus qu’un modèle, Lisa Fonssagrives-Penn participait pleinement à l’élaboration des photographies pour lesquelles elle posait. La plupart ont été réalisées en studio, ce qui nécessitait des heures de préparation et une véritable complicité entre le photographe et son modèle.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

Contact : https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/produits

© Maison Européenne de la Photographie Lisa Fonssagrives-Penn – Icône de mode