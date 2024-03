Lisa Fonssagrives-Penn et le monde du mannequinat Maison Européenne de la Photographie Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

La rencontre se fera en français.

En écho à l’exposition « Lisa Fonssagrives-Penn – Icône de mode », la MEP organise une table ronde autour de la figure de Lisa Fonssagrives-Penn avec Sylvie Lécallier, conservatrice et commissaire d’exposition, et Laurence Benaïm, journaliste et écrivaine.

Cette table ronde sera l’occasion d’évoquer l’influence de Lisa Fonssagrives-Penn sur l’univers de la mode et d’aborder, plus largement, la place des mannequins dans l’histoire de la photographie et de l’industrie du luxe.

Au début du 20e siècle, ce sont les femmes de la haute société et les actrices qui endossent le rôle d’icône de mode, contribuant ainsi à la renommée des marques de luxe et des magazines de mode.

Lisa Fonssagrives-Penn (1911-1992) va bousculer cet usage en devenant le premier top model de l’histoire à apparaître en couverture du Time, à l’âge de 38 ans. Pendant plus de 20 ans, Lisa Fonssagrives-Penn va fréquemment poser en une de magazines emblématiques tels que Harper’s Bazaar et Vogue.

Aujourd’hui, l’industrie de la mode connaît des transformations majeures qui impactent la nature même du métier de mannequin qui se doit d’incarner les goûts, les désirs et les obsessions d’une époque.

Sylvie Lécallier

Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, Sylvie Lécallier est responsable du département des Photographies au Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. Elle a été commissaire de nombreuses expositions sur la photographie dont « Henry Clarke, photographe de mode » (2002) et « Mannequin – le corps de la mode » aux Rencontres internationales de la photographie d’Arles (2012) et aux Docks – Cité de la Mode et du Design, à Paris (2013). Elle a également été co-commissaire des expositions « Papier glacé, un siècle de photographie de mode chez Condé Nast » (2014) au Palais Galliera et « Marilyn I Wanna Be Loved By You » (2016) à l’Hôtel de Caumont – Centre d’Art, à Aix-en-Provence. Elle a organisé l’exposition « Outside Fashion » (2019) au musée Huis Marseille à Amsterdam, ainsi que « Vogue Paris 1920-2020 » (2021) et « Les couleurs de la mode » (2023) au Palais Galliera. En 2024 elle est commissaire de la première exposition rétrospective de Paolo Roversi à Paris. Spécialiste de la photographie de mode, elle a publié de nombreux ouvrages et écrit de nombreux articles sur le sujet.

Laurence Benaïm

Laurence Benaïm, journaliste, écrivaine, auteure de nombreux livres liés à l’histoire de l’art et de la mode, est la biographe d’Yves Saint Laurent, de Marie Laure de Noailles, Jean Michel Frank, et tout dernièrement Christian Dior, Christian Bérard, la mélancolie joyeuse (Gallimard). Elle est la commissaire de l’exposition « La Traversée des Apparences » au Centre Pompidou, parcours de mode dans les collections du Musée National d’Art Moderne (jusqu’au 22 avril).

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

© George Hoyningen-Huene, Estate Archives George Hoyningen-Huene, Lisa Fonssagrives wearing a Directoire dress in white chiffon by Vionnet, Harper’s Bazaar, 15 March 1938 Gelatin silver print Loan from the Archive of Tom Penn