Lisa Chevallier Ornans, 13 août 2022, Ornans.

Lisa Chevallier Centre d’Animations et de Loisirs 23, rue de la corvée Ornans

2022-08-13 20:30:00 – 2022-08-13 Centre d’Animations et de Loisirs 23, rue de la corvée

Ornans Doubs Ornans Doubs

14 EUR Mais avoir des enfants, est-ce obligatoire ? Lisa a-t-elle réellement envie d’être maman ? La maternité, est-ce l’épanouissement ultime quand on est une femme ? Des questions que l’humoriste se pose, à l’heure où tout le monde autour d’elle se marie, devient propriétaire et fait des enfants… De la pression de la société à ses peurs les plus intimes, de Super Nanny à Sam le pompier, elle livre, avec humour et émotion ses réflexions, ses doutes et ses envies.

contact@destinationlouelison.com +33 3 81 62 21 50

Mais avoir des enfants, est-ce obligatoire ? Lisa a-t-elle réellement envie d’être maman ? La maternité, est-ce l’épanouissement ultime quand on est une femme ? Des questions que l’humoriste se pose, à l’heure où tout le monde autour d’elle se marie, devient propriétaire et fait des enfants… De la pression de la société à ses peurs les plus intimes, de Super Nanny à Sam le pompier, elle livre, avec humour et émotion ses réflexions, ses doutes et ses envies.

Centre d’Animations et de Loisirs 23, rue de la corvée Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-26 par