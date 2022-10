Lisa Blum : Meilleure vie Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lisa Blum : Meilleure vie Compagnie du Café-Théâtre, 2 décembre 2022, Nantes. 2022-12-02 Représentations du 29 novembre au 3 décembre 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Tout public Représentations du 29 novembre au 3 décembre 2022 à 21hdans la petite salle One woman show. Ça se réussit une vie ? Ça existe de vivre sa meilleure vie ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Où ? Lisa aime (très fort), cherche (tout le temps), rit (régulièrement), patauge (fréquemment), doute (beaucoup), flippe (grave), prie (parfois), accepte (vaillamment), partage (joyeusement)… Et puis elle raconte, et son intime récit se fait universel. “Meilleure vie” c’est une ode à nos vies imparfaites, c’est une célébration de la vraie vie, telle qu’elle existe et non pas telle qu’on la rêve. Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

Compagnie du Café-Théâtre Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Lisa Blum : Meilleure vie Compagnie du Café-Théâtre 2022-12-02 was last modified: by Lisa Blum : Meilleure vie Compagnie du Café-Théâtre Compagnie du Café-Théâtre 2 décembre 2022 Compagnie du Café-Théâtre Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique