Lis tes ratures Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’Évènement: Bénesse-Maremne

Landes

Lis tes ratures Bénesse-Maremne, 17 février 2023, Bénesse-Maremne . Lis tes ratures Bibliothèque « L’Escale des livres » Bénesse-Maremne Landes

2023-02-17 18:00:00 – 2023-02-17 20:00:00 Bénesse-Maremne

Landes EUR 7 7 Kristel Rodriguez Dorgan de l’Académie Voltaire vous accueille un vendredi par mois à la bibliothèque l’Escale des Livres à Bénesse-Maremne. L’atelier se déroule sous forme de jeux littéraires, textes courts suivi d’une lecture partagée des écrits. Atelier d’écriture ados et adultes pour jouer et libérer les mots…dans une ambiance conviviale et ludique ! +33 055872537 Bibliothèque « L’Escale des livres » Escale des Livres

Bénesse-Maremne

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bénesse-Maremne, Landes Autres Lieu Bénesse-Maremne Adresse Bibliothèque "L'Escale des livres" Bénesse-Maremne Landes Ville Bénesse-Maremne lieuville Bénesse-Maremne Departement Landes

Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benesse-maremne/

Lis tes ratures Bénesse-Maremne 2023-02-17 was last modified: by Lis tes ratures Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne 17 février 2023 Bénesse-Maremne Bibliothèque "L'Escale des livres" Bénesse-Maremne Landes Landes

Bénesse-Maremne Landes