“Lis tes ratures” – Atelier d’écriture Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’évènement: Bénesse-Maremne

Landes

“Lis tes ratures” – Atelier d’écriture Bénesse-Maremne, 9 juin 2022, Bénesse-Maremne. “Lis tes ratures” – Atelier d’écriture Bénesse-Maremne

2022-06-09 18:00:00 – 2022-06-09 20:00:00

Bénesse-Maremne Landes Atelier d’écriture mensuel pour adultes et ados animé par Kristel Rodriguez Dorgan de l’Académie Voltaire – Participation : 7 euros

Inscription et règlement sur mairie@benesse-maremne.fr page bibliothèque ou sur inscription à bibliobenesse@gmail.com Atelier d’écriture mensuel pour adultes et ados animé par Kristel Rodriguez Dorgan de l’Académie Voltaire – Participation : 7 euros

Inscription et règlement sur mairie@benesse-maremne.fr page bibliothèque ou sur inscription à bibliobenesse@gmail.com Atelier d’écriture mensuel pour adultes et ados animé par Kristel Rodriguez Dorgan de l’Académie Voltaire – Participation : 7 euros

Inscription et règlement sur mairie@benesse-maremne.fr page bibliothèque ou sur inscription à bibliobenesse@gmail.com Bibliothèque Bénesse-Maremne

Bénesse-Maremne

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bénesse-Maremne, Landes Autres Lieu Bénesse-Maremne Adresse Ville Bénesse-Maremne lieuville Bénesse-Maremne Departement Landes

Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benesse-maremne/

“Lis tes ratures” – Atelier d’écriture Bénesse-Maremne 2022-06-09 was last modified: by “Lis tes ratures” – Atelier d’écriture Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne 9 juin 2022 Bénesse-Maremne Landes

Bénesse-Maremne Landes