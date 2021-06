Longèves Famille Arnoux-Jolly Longèves, Vendée L’irrigation raisonnée Famille Arnoux-Jolly Longèves Catégories d’évènement: Longèves

Vendée

L’irrigation raisonnée Famille Arnoux-Jolly, 19 juin 2021-19 juin 2021, Longèves. L’irrigation raisonnée

Famille Arnoux-Jolly, le samedi 19 juin à 11:00

L’entreprise Billaud-Segeba propose de mieux comprendre un concept moderne de l’irrigation, en intégrant les dernières évolutions pour optimiser les installations, mais aussi cette ressource de plus en plus précieuse : l’eau. De l’étude à la mise en route, les équipes élaborent un projet adapté aux besoins des irrigants (solution de pompage, enrouleurs, pivot, rampe frontale, micro-irrigation…)

Accès libre

Découvrir un concept moderne de l’irrigation Famille Arnoux-Jolly 15 rue de la tête noire 85200 Longèves Longèves Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longèves, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Famille Arnoux-Jolly Adresse 15 rue de la tête noire 85200 Longèves Ville Longèves lieuville Famille Arnoux-Jolly Longèves