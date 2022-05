L’irréductible Fête de la musique Baupte, 18 juin 2022, Baupte.

L’irréductible Fête de la musique Baupte

2022-06-18 – 2022-06-18

Baupte Manche Baupte

1ère édition de l’irréductible Fête de la musique, sur le parking du bouchon du marais. Au programme : The Jack (tribune to AC/DC), The Tchoucrav’ (rock festif) et The Weimar’s (rock anglais et français). Entrée gratuite. Restauration foodtrucks et buvette sur place.

+33 2 33 42 11 75

Baupte

dernière mise à jour : 2022-05-14 par