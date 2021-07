Breuillet Plaine des sports Breuillet, Essonne L’ironie d’un saut Plaine des sports Breuillet Catégories d’évènement: Breuillet

Essonne

L’ironie d’un saut Plaine des sports, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Breuillet. L’ironie d’un saut

Plaine des sports, le mercredi 14 juillet à 18:00 Un cirque participatif vous invite à composer votre spectacle de voltige aérienne. Plaine des sports Rue des Prairies 91650 Breuillet Breuillet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T18:00:00 2021-07-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Breuillet, Essonne Autres Lieu Plaine des sports Adresse Rue des Prairies 91650 Breuillet Ville Breuillet lieuville Plaine des sports Breuillet