Le Plessis-Pâté Parc de la Mairie Essonne, Le Plessis-Pâté L’ironie d’un saut Parc de la Mairie Le Plessis-Pâté Catégories d’évènement: Essonne

Le Plessis-Pâté

L’ironie d’un saut Parc de la Mairie, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Le Plessis-Pâté. L’ironie d’un saut

Parc de la Mairie, le jeudi 15 juillet à 20:00 Un cirque participatif vous invite à composer votre spectacle de voltige aérienne. Parc de la Mairie Place du 8 mai 1945 91220 Plessis-Pâté Le Plessis-Pâté Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Le Plessis-Pâté Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Mairie Adresse Place du 8 mai 1945 91220 Plessis-Pâté Ville Le Plessis-Pâté lieuville Parc de la Mairie Le Plessis-Pâté