Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains, Hérault LIROCAFÉ Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Hérault

LIROCAFÉ Balaruc-les-Bains, 11 septembre 2021, Balaruc-les-Bains. LIROCAFÉ 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 12:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault Lirocafé

Un moment de rencontre convivial durant lequel on partage ses lectures « coups de coeur » autour d’un café : bandes dessinées, polars, romans, biographies, récents ou non, tous les genres sont les bienvenus !

Public adulte. Lirocafé

Un moment de rencontre convivial durant lequel on partage ses lectures « coups de coeur » autour d’un café : bandes dessinées, polars, romans, biographies, récents ou non, tous les genres sont les bienvenus !

Public adulte. Lirocafé

Un moment de rencontre convivial durant lequel on partage ses lectures « coups de coeur » autour d’un café : bandes dessinées, polars, romans, biographies, récents ou non, tous les genres sont les bienvenus !

Public adulte. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains, Hérault Autres Lieu Balaruc-les-Bains Adresse Ville Balaruc-les-Bains lieuville 43.43904#3.67728