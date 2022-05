LIROBOUTCHOU

LIROBOUTCHOU, 6 avril 2022, . LIROBOUTCHOU

2022-04-06 10:15:00 – 2022-04-06 Une séance de lecture réservée aux tout-petits.

Pour les 1 – 3 ans.

Durée : 20 min

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné.

Une séance de lecture réservée aux tout-petits.

Une séance de lecture réservée aux tout-petits.

