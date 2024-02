LIROBOUTCHOU Béziers, mercredi 20 mars 2024.

LIROBOUTCHOU Béziers Hérault

Une séance de lecture proposée par les bibliothécaires et adaptée aux tout-petits. De 1 à 3 ans. Sur inscription et présentation de la carte abonné. A 10h15

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement LIROBOUTCHOU Béziers a été mis à jour le 2024-02-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE