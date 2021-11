L’Irlande des poètes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 19 janvier 2019, Nevers.

L’Irlande des poètes

du samedi 19 janvier 2019 au samedi 13 avril 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

L’exposition « L’Irlande des poètes » a été conçue par le Centre Culturel Irlandais en collaboration avec les éditions MUSEO et l’Ambassade d’Irlande en France. Au fil de ses nombreux voyages en Irlande entre 1976 et 2016, l’éditeur Jean-Pierre Duval a lui-même photographié l’île, ses merveilleux paysages, tant naturels qu’architecturaux, ses habitants et leur quotidien. Ces photographies sont accompagnées de poèmes – en version originale (anglais ou irlandais) et traduction française – d’auteurs majeurs comme William Butler Yeats, Patrick Kavanagh, Seamus Heaney, Eavan Boland ou Nuala Ní Dhomhnaill… Un véritable hommage en mots et en images à un pays et un peuple de poètes. L’exposition sera enrichie des collections de la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers. **Vernissage le 19 janvier 2019 à 18h** **Suivi de la lecture « Les Fantômes de Belfast », de Stuart Neville, par Richard Petitsigne (lecture pour public adultes)** Stuart Neville nous emmène loin, très loin des clichés sur la littérature celtique… Les fantômes à l’œuvre dans ce roman noir, où l’auteur mêle histoire, politique et légendes, collent pourtant des frissons de terreur au lecteur. Écrit en 2009, « Les fantômes de Belfast » est le premier roman de Stuart Neville, écrivain nord-irlandais. C’est un roman noir qui décrit, avec une force surprenante, une société toujours traversée par le spectre d’une guerre civile meurtrière. Une ambiance sombre et des personnages troubles accompagnent ce récit foisonnant. Un choix de passages, d’une durée d’une heure, sera lu et tentera de donner l’envie de se plonger dans cet univers lyrique à souhait. Renseignements au 03 86 68 48 50 [Mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr](mailto:Mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr)

Entrée libre et gratuite

Exposition

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



