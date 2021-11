Burie Médiathèque de Burie BURIE, Charente-Maritime Lire pour aimer avec les yeux, avec les oreilles, avec le coeur. Lectures pour les plus jeunes Médiathèque de Burie Burie Catégories d’évènement: BURIE

### **Vendredi 21 janvier 2022 de 19h à 21h** ### Nuits de la Lecture **Lire pour aimer avec les yeux, avec les oreilles, avec le coeur** _**”Aimons toujours! Aimons encore!”**_ **_Victor Hugo_** Venez profiter de votre médiathèque sous un jour différent! Vous pourrez profiter de plusieurs animations, sur le thème de l’Amour dont des lectures pour les enfants. Un apéritif dinatoire sera proposé. L’entrée de la médiathèque sera libre, mais les animations de lecture seront sur inscription.

Le temps d’une soirée, venez découvrir ou redécouvrir votre médiathèque en écoutant des lectures pour petits et grands. Médiathèque de Burie 24 bis avenue de la République 17770 Burie Burie Charente-Maritime

