Cognac Charente Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine EUR 6 En 2022, LEC Festival met à l’honneur le Portugal. En prélude, Littératures Européennes de Cognac et Eurociné-Cognac vous proposent un débat avec Yves Léonard et le film Capitaines d’Avril de Maria de Medeiros. contact@litteratures-europeennes.com +33 5 45 82 88 01 https://litteratures-europeennes.com/ La Salamandre 16 rue du 14 juillet Cognac

