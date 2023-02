LIRE LEAR LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 8 février 2023, PARIS.

LIRE LEAR LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-05-17 19:45. Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Une plongée émouvante dans la vie et les souvenirs d'un comédien à l'aube de son dernier rôle, librement inspirée du roi Lear de Shakespeare. Le comédien se prépare à jouer enfin « Le Roi Lear » de Shakespeare, le rêve de sa vie. Nous assistons à ses préparatifs, juste avant le lever du rideau. Il nous fait part, avec angoisse et humeur, de réflexions sur son métier, sur son passé et sur ses souvenirs souvent les plus intimes. Il dresse une sorte de bilan de sa vie régulièrement interrompu par « ELLE » qui, scène après scène, remet en question ses certitudes et ses vérités tout en l'aidant à se préparer pour son dernier rôle. Mais est-il bien dans un théâtre ? Et ELLE, qui est-elle ? Une pièce de Roland Thibeau et Jean-Claude Derudder librement inspirée de la pièce de William Shakespeare « Le Roi Lear ».

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

