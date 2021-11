Toulouse Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Lire le théâtre Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Lire le théâtre Médiathèque Saint-Cyprien, 10 novembre 2020, Toulouse. Lire le théâtre

du mardi 10 novembre 2020 au mardi 8 décembre 2020 à Médiathèque Saint-Cyprien

Nouveau rendez-vous mensuel pour partager les lectures théâtrales. Des lectures théâtrales que chacun aura lu au préalable. Lire le théâtre, comme on lit un roman, et de nombreux textes de théâtre peuvent prendre ainsi tout leur sens. Nouveau rendez-vous mensuel pour partager les lectures théâtrales. Des lectures théâtrales que chacun aura lu au préalable. Lire le théâtre, comme on lit un roman, et de nombreux textes de théâtre peu Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-10T06:00:00 2020-11-10T08:00:00;2020-11-11T06:00:00 2020-11-11T08:00:00;2020-11-12T06:00:00 2020-11-12T08:00:00;2020-11-13T06:00:00 2020-11-13T08:00:00;2020-11-14T06:00:00 2020-11-14T08:00:00;2020-11-15T06:00:00 2020-11-15T08:00:00;2020-11-16T06:00:00 2020-11-16T08:00:00;2020-11-17T06:00:00 2020-11-17T08:00:00;2020-11-18T06:00:00 2020-11-18T08:00:00;2020-11-19T06:00:00 2020-11-19T08:00:00;2020-11-20T06:00:00 2020-11-20T08:00:00;2020-11-21T06:00:00 2020-11-21T08:00:00;2020-11-22T06:00:00 2020-11-22T08:00:00;2020-11-23T06:00:00 2020-11-23T08:00:00;2020-11-24T06:00:00 2020-11-24T08:00:00;2020-11-25T06:00:00 2020-11-25T08:00:00;2020-11-26T06:00:00 2020-11-26T08:00:00;2020-11-27T06:00:00 2020-11-27T08:00:00;2020-11-28T06:00:00 2020-11-28T08:00:00;2020-11-29T06:00:00 2020-11-29T08:00:00;2020-11-30T06:00:00 2020-11-30T08:00:00;2020-12-01T06:00:00 2020-12-01T08:00:00;2020-12-02T06:00:00 2020-12-02T08:00:00;2020-12-03T06:00:00 2020-12-03T08:00:00;2020-12-04T06:00:00 2020-12-04T08:00:00;2020-12-05T06:00:00 2020-12-05T08:00:00;2020-12-06T06:00:00 2020-12-06T08:00:00;2020-12-07T06:00:00 2020-12-07T08:00:00;2020-12-08T06:00:00 2020-12-08T08:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Saint-Cyprien Adresse 63 rue Réclusane Ville Toulouse lieuville Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse