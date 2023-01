Lire la nature : demandez le programme du salon du livre 2023 Musée de la Chasse et de la Nature, 21 janvier 2023, Paris.

Du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

. gratuit

Entrée libre et gratuite.

Venez découvrir 2 des joyaux du patrimoine français, les hôtels de Mongelas et de Guénégaud – avec l’accès à certaines salles d’ordinaire fermées au public – et le musée de la Chasse et de la Nature – avec son exposition d’art contemporain « Dents ! Crocs ! Griffes ! »

Dédicaces, rencontres-débats, ateliers pour enfants, exposition de manuscrits exclusifs de Maurice Genevoix appartenant à la BnF, lectures contées… Rendez-vous avec près de 40 auteurs, spécialistes et amoureux de la nature, au Salon du livre Lire la nature, organisé par la Fondation François Sommer, le week-end des 21 et 22 janvier 2023. À vos agendas !

Nature, faune sauvage… et littérature ! Au cœur du quartier du Marais, à Paris, la Fondation François Sommer vous invite à son salon du livre Lire la Nature. Cette 5ème édition se veut exceptionnelle à bien des égards. Auteurs de renom présents, dédicaces, infos pratiques : on vous dit tout, ci-dessous, avec un programme varié qui va encore s’enrichir dans les semaines à venir ici.

Demandez le programme ou lisez les éléments essentiels ci-dessous.

Une quarantaine d’auteur·trices en dédicace

Lire la nature, ce sont d’abord des rencontres avec des auteurs qui explorent la relation entre l’homme et son environnement naturel. Dans un contexte de changement climatique et de dégradation de la biodiversité, la thématique est essentielle. La crise du Covid a amplifié le désir de nature des Français.

Pour mieux comprendre, plus de 40 écrivains viendront participer à des rencontres, des débats et à des séances de dédicace ; qu’ils soient auteurs de littérature générale ou de jeunesse, chercheurs ou essayistes, vous y trouverez de quoi apprendre… et lire ! Parmi eux :

Raphaël Mathevet , écologue et géographe, pour Sangliers – géographie d’un animal politique (Actes Sud).

, écologue et géographe, pour Sangliers – géographie d’un animal politique (Actes Sud). Laurent Bègue-Shankland, professeur de psychologie sociale, pour Face aux animaux – Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences (Odile Jacob).

professeur de psychologie sociale, pour Face aux animaux – Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences (Odile Jacob). Camille Brunel, écrivain et journaliste militant animaliste pour Éloge de la baleine (Rivages).

écrivain et journaliste militant animaliste pour Éloge de la baleine (Rivages). Jean-Jacques Camarra , fondateur du réseau Ours Brun de l’Office français de la Biodiversité (OFB), pour Au pays de l’Ours (Salamandre).

, fondateur du réseau Ours Brun de l’Office français de la Biodiversité (OFB), pour Au pays de l’Ours (Salamandre). Joanne Anton , pour Sexus Botanicus – Volupté végétale (Arthaud)

, pour Sexus Botanicus – Volupté végétale (Arthaud) Eric Chevillard, pour L’arche Titanic (Stock).

pour L’arche Titanic (Stock). Laurence Devillairs , agrégée, professeur et docteur en philosophie, pour Petite philosophie de la mer (La Martinière).

, agrégée, professeur et docteur en philosophie, pour Petite philosophie de la mer (La Martinière). L’architecte Nicolas Gilsoul , pour Chlorophylle et bêtes de villes – Petit traité d’histoire naturelle au cœur des cités du monde (Fayard).

, pour Chlorophylle et bêtes de villes – Petit traité d’histoire naturelle au cœur des cités du monde (Fayard). Benoît Gallot , pour La vie secrète d’un cimetière (Les arènes).

, pour La vie secrète d’un cimetière (Les arènes). Valentine Goby, pour son quatorzième roman L’île haute (Actes sud).

pour son quatorzième roman L’île haute (Actes sud). Sibylle Grimbert , Prix 30 Millions d’amis 2022, pour Le dernier des siens (Anne Carrière).

, Prix 30 Millions d’amis 2022, pour Le dernier des siens (Anne Carrière). David Happe , expert arboricole, pour Au chevet des arbres : réconcilier la ville et le végétal (Le mot et le reste).

, expert arboricole, pour Au chevet des arbres : réconcilier la ville et le végétal (Le mot et le reste). Alexis Jenni, pour Le passeport de Monsieur Nansen (Paulsen), prix Goncourt 2011 pour L’art français de la guerre et président d’honneur du Prix François Sommer 2023 après Jean-Christophe Rufin en 2018, Jean-Louis Etienne (2019), François Sureau (2020), Yann Queffélec (2021) et Laurent Charbonnier (2022).

pour Le passeport de Monsieur Nansen (Paulsen), prix Goncourt 2011 pour L’art français de la guerre et président d’honneur du Prix François Sommer 2023 après Jean-Christophe Rufin en 2018, Jean-Louis Etienne (2019), François Sureau (2020), Yann Queffélec (2021) et Laurent Charbonnier (2022). Claudie Hunzinger , Prix Femina 2022, écrivain et plasticienne, pour Un chien à ma table (Grasset).

, Prix Femina 2022, écrivain et plasticienne, pour Un chien à ma table (Grasset). Alexandre Lacroix , directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et auteur d’Au cœur de la nature blessée (Allary).

, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et auteur d’Au cœur de la nature blessée (Allary). Jean-Luc Bizien, Le Botaniste (Fayard).

Le Botaniste (Fayard). Mahi Grand , pour La conférence, prix BD des étudiants France culture – Les Inrockuptibles 2022 (Dargaud).

, pour La conférence, prix BD des étudiants France culture – Les Inrockuptibles 2022 (Dargaud). Charles-Henri Bachelier, pour Les nouveaux prédateurs : antispécistes, militants végans, écologistes radicaux (Cherche midi).

pour Les nouveaux prédateurs : antispécistes, militants végans, écologistes radicaux (Cherche midi). Dominique Bourg, philosophe, pour Une nouvelle terre (Desclée de Brouwer).

philosophe, pour Une nouvelle terre (Desclée de Brouwer). Isabelle Louviot , éditrice, Elisée Reclus – Penser l’humain et la terre (Le Tripode).

, éditrice, Elisée Reclus – Penser l’humain et la terre (Le Tripode). Marielle Macé , directrice de recherche au CNRS et enseignante de littérature à l’EHESS, pour Une pluie d’oiseaux (José Corti).

, directrice de recherche au CNRS et enseignante de littérature à l’EHESS, pour Une pluie d’oiseaux (José Corti). Sandra de Vivies, pour Des vivants et des luttes – L’écologie en récits (Wildproject).

pour Des vivants et des luttes – L’écologie en récits (Wildproject). Damien Deville, Entendre la Terre – A l’écoute des milieux humains (Le Pommier).

Entendre la Terre – A l’écoute des milieux humains (Le Pommier). Vanessa Manceron, anthropologue et chercheuse au CNRS pour Les Veilleurs du vivant – Avec les naturalistes amateurs (La Découverte).

anthropologue et chercheuse au CNRS pour Les Veilleurs du vivant – Avec les naturalistes amateurs (La Découverte). Catherine Meurisse , dessinatrice et caricaturiste (Le Monde, Charlie Hebdo…), pour La jeune femme et la mer/Les fables de la Fontaine (Dargaud).

, dessinatrice et caricaturiste (Le Monde, Charlie Hebdo…), pour La jeune femme et la mer/Les fables de la Fontaine (Dargaud). Phillipe Charlier, directeur de la collection « Terre Humaine » (Plon).

directeur de la collection « Terre Humaine » (Plon). Karine Miermont, pour Vies de forêt (L’atelier contemporain).

pour Vies de forêt (L’atelier contemporain). Wilfred N’Sondé , prix Senghor, auteur de Femmes du ciel et des tempêtes (Actes Sud).

, prix Senghor, auteur de Femmes du ciel et des tempêtes (Actes Sud). Colin Niel , auteur multi-primé, pour Darwyne (Le Rouergue).

, auteur multi-primé, pour Darwyne (Le Rouergue). Rémi Paolozzi, pour KNUD ou les 7 expéditions de Thulé (Le mot et le reste).

pour KNUD ou les 7 expéditions de Thulé (Le mot et le reste). Olivier Remaud , philosophe et directeur d’études à l’EHESS, pour Quand les montagnes dansent (Actes Sud).

, philosophe et directeur d’études à l’EHESS, pour Quand les montagnes dansent (Actes Sud). Jean Rolin , pour La traversée de Bondoufle (P.O.L.).

, pour La traversée de Bondoufle (P.O.L.). Thomas Brail, L’homme qui sauvait les arbres (Arthaud).

L’homme qui sauvait les arbres (Arthaud). Fanny Taillandier , pour Delta (Le Pommier).

, pour Delta (Le Pommier). Laurent Tillon, responsable biodiversité à l’Office national des forêts (ONF) et auteur de Les fantômes de la nuit. Des chauves-souris et des Hommes (Actes Sud).

responsable biodiversité à l’Office national des forêts (ONF) et auteur de Les fantômes de la nuit. Des chauves-souris et des Hommes (Actes Sud). Georges Vigarello, historien, pour Une histoire des lointains (Seuil).

Les manuscrits de Maurice Genevoix exposés en exclusivité

A l’occasion de Lire la nature, venez découvrir une exposition inédite des manuscrits et des archives personnelles de Maurice Genevoix, chantre de la nature sauvage, entré au Panthéon en 2020. Ces manuscrits ont été récemment acquis par la Bibliothèque nationale de France (BnF), avec le soutien du Fonds du patrimoine du ministère de la Culture, de deux mécènes – la Fondation d’entreprise La France mutualiste et la Fondation François Sommer – et près de 1274 donateurs individuels.

Composé de manuscrits de premier jet, d’épreuves corrigées, de ses carnets de guerre, des brouillons de ses discours, d’une abondante correspondance et de papiers personnels – dont des dessins – ces documents sont exceptionnels pour la connaissance de cet écrivain phare du XXe siècle. Julien Larere-Genevoix, président de la Société des amis de Maurice Genevoix, sera également présent pour parler des oeuvres de son grand-père.

La Fondation François Sommer honore l’amitié entre ses fondateurs François et Jacqueline et les époux Genevoix, Maurice et Suzanne, qui partageaient un même amour de la nature sauvage, de la forêt et du monde animal !

Deux écrins classés monuments historiques

Le Salon Lire la nature se déroule au musée de la Chasse et de la Nature. A cette occasion, les Hôtels de Mongelas et de Guénégaud ouvriront leurs portes gratuitement. Certaines salles habituellement fermées au public seront exceptionnellement accessibles pendant tout le week-end : le Grand Salon, ouvrant sur un jardin intérieur à la Française ou encore l’escalier Mansart, du nom de l’architecte François Mansart (1598-1666), exemple architectural unique en France.

Le saviez-vous ? Inauguré par André Malraux le 21 février 1967 le musée de la Chasse et de la Nature, création de la Fondation François Sommer, « expose » le rapport de l’homme à l’animal à travers les âges, en s’appuyant sur les exceptionnelles collections d’art ancien, moderne et contemporain réunies par les fondateurs et sans cesse augmentées depuis plus d’un demi-siècle.

Des ateliers pour les enfants

Des ateliers créatifs et des lectures sont également proposées aux jeunes publics lors du Salon Lire la Nature. Au menu : des ateliers de création graphique (dessin, pliage, coloriage…) avec des illustrateurs jeunesse (réservation obligatoire sur place le jour J), des lectures contées, des visites guidées du Musée « Dans la peau d’un herboriste, dédicaces d’illustrateurs jeunesse… Inscription sur place lors du salon. Attention : le nombre de places est limité !

Demandez le programme !

Musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives 75003 Paris

