Le Temps des Cerises, le samedi 15 janvier 2022 à 11:00

L’association Lire et faire lire vous invite à une séance de lecture pour les plus jeunes sur le thème des contes ! Durée : environ 30 min

Sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T11:30:00

