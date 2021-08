Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Lire et faire lire : lectures pour enfants Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Une séance de lecture contée par l’association Lire et faire lire. Une heure de découvertes d’albums illustrés sur le thème de l’Histoire, un moment de lecture en famille apprécié des petits et des grands. A partir de 3 ans (enfant accompagné). Sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place. Durée : environ 30 min

A partir de 3 ans. Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T11:30:00

