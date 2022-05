Lire et faire lire Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégorie d’évènement: Azay-le-Ferron

2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Sylvie de l’Association “lire et faire lire” viendra lire des histoires aux enfants âgés de préférence, entre 4 et 8 ans.

Ce moment partagé en famille se terminera par la découverte de nouveau kamishibaï.
bibliotheque-azayleferron@orange.fr +33 2 54 39 40 97 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/

