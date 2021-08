Paris Église Saint-Leu – Saint-Gilles Paris Lire ensemble les Psaumes Église Saint-Leu – Saint-Gilles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lire ensemble les Psaumes Église Saint-Leu – Saint-Gilles, 15 septembre 2021, Paris. Lire ensemble les Psaumes

du mercredi 15 septembre au mercredi 13 octobre à Église Saint-Leu – Saint-Gilles

A la découverte de la prière de l’homme A la suite du peuple d’Israël, de Jésus et de l’Eglise Nous nous mettons à l’écoute de toutes ces émotions humaines, de tous ces cris de joie,d’angoisse, de colère..adressés à Dieu Le groupe est ouvert à tous sur inscription préalable. animée par Colette Fleury

Le groupe est ouvert à tous sur inscription préalable au 0678368957

Les mercredis 15 et 29 septembre et 13 octobre 2021 Église Saint-Leu – Saint-Gilles 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T17:30:00;2021-09-29T16:00:00 2021-09-29T17:30:00;2021-10-13T16:00:00 2021-10-13T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Leu – Saint-Gilles Adresse 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Leu – Saint-Gilles Paris