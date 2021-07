L'Isle-Jourdain Bassin de vie d'Availles Limouzine,L'Isle Jourdain et Usson du Poitou L'Isle-Jourdain, Vienne Lire en Transat Bassin de vie d’Availles Limouzine,L’Isle Jourdain et Usson du Poitou L'Isle-Jourdain

Les bibliothèques associatives et municipales des communes d’Adriers, Availles Limouzine, Le Vigeant, L’Isle Jourdain, Luchapt, Mauprévoir, Moussac/Vienne, Queaux et Usson-du-Poitou et la MJC Champ Libre viennent à votre rencontre et sortent livres et transats. Des lectures, animations kamishibaï et tapis de lecture… seront également proposées. Tout le programme Place de la mairie à Mauprévoir – mercredi 21 juillet Ancienne gare à L’Isle Jourdain – jeudi 22 juillet Aire de Loisirs du Moulin Chauvet à Moussac – mercredi 28 juillet Aire de Loisirs du Renard à Queaux – Vendredi 6 août Jardin de la Clouère à Usson du Poitou – Mardi 17 août

Accès est libre et gratuit

