Lire en short : lectures pour les petits La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Lire en short : lectures pour les petits La Ferté Macé, 3 août 2022, La Ferté Macé. Lire en short : lectures pour les petits

Boulevard de la Forêt d’Andaine base de loisirs La Ferté Macé Orne base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine

2022-08-03 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-03

base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine

La Ferté Macé

Orne Rendez-vous à Ferté plage à la base de loisirs où les petites oreilles se délocalisent tous les mercredis à 11h pour entendre de drôles d’histoires mais pas que… public dès 4 ans – gratuit Rendez-vous à Ferté plage à la base de loisirs où les petites oreilles se délocalisent tous les mercredis à 11h pour entendre de drôles d’histoires mais pas que… public dès 4 ans – gratuit +33 2 33 14 79 79 Rendez-vous à Ferté plage à la base de loisirs où les petites oreilles se délocalisent tous les mercredis à 11h pour entendre de drôles d’histoires mais pas que… public dès 4 ans – gratuit base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Macé, Orne Autres Lieu La Ferté Macé Adresse La Ferté Macé Orne base de loisirs Boulevard de la Forêt d'Andaine Ville La Ferté Macé lieuville base de loisirs Boulevard de la Forêt d'Andaine La Ferté Macé Departement Orne

La Ferté Macé La Ferté Macé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-mace/

Lire en short : lectures pour les petits La Ferté Macé 2022-08-03 was last modified: by Lire en short : lectures pour les petits La Ferté Macé La Ferté Macé 3 août 2022 Boulevard de la Forêt d'Andaine base de loisirs La Ferté Macé Orne

La Ferté Macé Orne