Marmande Lot-et-Garonne Soirée Lecture – Lire en Pyjama. Une nouvelle soirée chaleureuse autour des histoires d’Agnès Lepart. Pour les enfants à partir de 4 ans.

Pyjamas et doudous rencontreront-ils le renard?

Réservation obligatoire auprès de la Section Jeunesse.

