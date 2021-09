Lire en Poche 2021 Parc de Mandavit, 8 octobre 2021, Gradignan.

Lire en Poche 2021

Rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire, **Lire en Poche**, organisé par la Ville de Gradignan, a accueilli plus de 27 000 visiteurs et plus de 100 auteurs en 2019. Une **soixantaine de rendez-vous** seront programmés au cours de l’édition 2021 : **rencontres, conférences, débats, rendez-vous** « en petit comité » et **animations variées** – **spectacles, lectures, murder party, concerts de jazz, jeux pour tous les âges, ateliers pour les enfants et les adolescents** – auxquels s’ajouteront une **douzaine de rencontres / animations hors les murs**. Lire en Poche, c’est un événement pour les amateurs de tous les livres – littérature générale, polar/noir/thriller, jeunesse, manga, littératures de l’imaginaire, document, terroir… Cette année, autour de la thématique _**”Goût de lire, soif d’écrire”**_, une centaine d’invités sont attendus : le parrain, **Jean Teulé**, mais aussi **Sorj Chalandon**, **Laetitia Colombani, Kamel Daoud, Luca Di Fulvio, Caryl Férey, Virginie Grimaldi, Yasmina Khadra, Agnès Ledig, Alain Mabanckou, Agnès Martin-Lugand, Jean-Christophe Rufin**… ou en jeunesse **Jean-Claude Mourlevat, Marie-Aude Murail, Thierry Courtin, Catharina Valckx**… * Pour tout savoir sur la programmation en temps réel : [www.lireenpoche.fr](https://www.lireenpoche.fr/) * Navette gratuite samedi et dimanche depuis Bordeaux Quinconces * Petite restauration sur place * Entrée et animations gratuites * Attention, certaines animations sont sur réservation (inscriptions préalables en ligne sur [www.lireenpoche.fr](http://www.lireenpoche.fr), à partir du samedi 2 octobre à 8h) * Du 8 au 10 octobre 2021 à Gradignan * Entrée et animations gratuites * Manifestation soumise aux conditions d’accueil et au protocole sanitaire qui s’imposeront (pass sanitaire, port du masque…)

Parc de Mandavit Route de Léognan – Allée de Pfüngstadt – 33170 Gradignan Gradignan Gironde



