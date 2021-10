Lire en Fête Scène 55, 3 novembre 2021, Mougins.

Lire en Fête

Scène 55, le mercredi 3 novembre à 14:00

_**A l’occasion de Lire en Fête la médiathèque vous invite à un après-midi Conte / Lecture à Scène 55 avec 2 spectacles proposés par L’Autre Compagnie !**_ _**Entre les deux représentations un goûter sera offert aux enfants !**_ _**LA BELLE ET LA BÊTE**_ Un quartier chic. La plus belle maison. Jacques, le père, ses trois garçons et ses filles, Camille, Margot et Lucie, La Belle. La mère n’est plus là depuis longtemps. Jacques est dans les affaires. Il perd tout. Ils doivent partir dans le Vercors, dans la maison de berger, à l’abandon, de son grand-père. Lucie est détestée par ses soeurs, trop aimable, trop serviable, trop lumineuse : elle ne comprend pas, mais elle les aime. Un jour, une nouvelle tombe, la possibilité de retrouver de l’argent. C’est un échec et le père est désespéré. Il s’arrête en bordure de route et aperçoit, au bout d’un chemin, comme un mirage, un château : il ne le sait pas encore, mais c’est le château de La Bête. La suite, vous la connaissez ou presque… _Cette réécriture place le conte à notre époque, le rend plus réaliste, plus proche, tout en préservant sa part de magie et d’onirisme._ _À PARTIR DE 8 ANS / Durée 50 min._ _Conception : Frédéric Garbe,Texte : Thomas Astegiano, Lecture : Jeanne Jaubert, Illustration : Ambre Machia, Musique : Vincent Hours,_ _Animation : David Lamboley_ GOÛTER-GRENADINE OFFERT ! **_SUIVI DE…_** . _**KANT de Jon Fosse**_ Kristoffer a 8 ans. Il est dans sa chambre mais n’arrive pas à dormir. Il pense à l’espace infini. Et ça lui fait peur. Et si après le bord du monde, il n’y avait rien ? Et si nous vivions dans le rêve d’un géant ? Et si le géant se réveillait, que se passerait-il ? _À PARTIR DE 8 ANS / Durée 20 min._ _Conception et Lecture : Frédéric Garbe, Proposition graphique : Camille Desbiez, Animation : Baptiste Alexandrowicz, Montage vidéo : Jean-Baptiste Faure, Musique : Alexandre Maillard_ _L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté._ **_L’autre Compagnie_** _reçoit le soutien de la ville de Toulon, de la métropole Toulon Provence Méditerranée, du département du Var, de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur_

Entrée libre sur réservation – Passe sanitaire (pour les + de 12 ans) et port du masque obligatoires.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



