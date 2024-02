LIRE EN FÊTE… Metz, vendredi 1 mars 2024.

LIRE EN FÊTE… Metz Moselle

Vendredi

Depuis plus de quinze ans, les bénévoles et salariés des bibliothèques du réseau de lecture publique déploient des trésors d’imagination et de créativité pour proposer de nombreuses animations toujours plus insolites autour du livre et de la lecture, à la rencontre du public mosellan.

Ce 16ème rendez-vous de la manifestation Lire en fête… partout en Moselle ! sera consacré à la thématique du sport. Les bibliothèques du réseau sont invitées à participer à cet événement, qui permettra de s’inscrire dans la manifestation fédératrice que représentent les Jeux Olympiques.Tout public

