Bourges Cher Après-midi festive pour toute la famille, pour valoriser le livre et la lecture à travers des dizaines d’activités gratuites. Chacun peut gagner de nombreux livres durant cette manifestation. +33 2 36 24 14 33 Hameau de la Fraternité

