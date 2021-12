朱厝崙 Librairie Le Pigeonnier 朱厝崙 Lire des BD à voix haute Librairie Le Pigeonnier 朱厝崙 Catégorie d’évènement: 朱厝崙

le vendredi 21 janvier 2022 à 19:30

À l’occasion des Nuits de la Lecture 2022, la librairie Le Pigeonnier vous invite à lire un extrait de votre BD préférée à voix haute : une soirée pour ceux et celles qui veulent partager leur amour de la bande dessinée ! Comment participer ? – Remplir le formulaire d’inscription (en bas de cette page) avant le 12 janvier. – L’extrait des planches (scannées ou photographiées) sera projeté lors de la lecture. Merci de nous le faire parvenir à [[llp.com.tw@gmail.com](mailto:llp.com.tw@gmail.com)](mailto:llp.com.tw@gmail.com) une semaine avant l’événement (Les Pigeonnelles sont à votre disposition en cas de besoin, n’hésitez pas si vous avez des problèmes techniques ;) ). – Chaque personne inscrite lira son passage choisi en 2-3 minutes. Avant ou après la lecture, un petit moment pourra être laissé au participant pour partager son choix d’ouvrage. – Après l’inscription, vous recevrez un message de confirmation. – Un courriel vous sera envoyé une semaine avant l’événement, afin de vous donner l’heure (approximative) de votre passage. Ps. Pour ceux qui souhaitent venir écouter la lecture, veuillez écrire à [[info@llp.com.tw](mailto:info@llp.com.tw)](mailto:info@llp.com.tw) pour réserver une place. Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de téléphone et nombre de personnes. Une confirmation vous sera renvoyée. Le Pigeonnier vous invite à lire un extrait de votre BD préférée à voix haute : une soirée pour ceux et celles qui veulent partager leur amour de la bande dessinée ! Librairie Le Pigeonnier No. 9, Lane 97, SongJiang Road, Taipei 朱厝崙 District de Zhongshan

