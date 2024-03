Lire dans les pensées ? Décodage de l’activité cérébrale par l’IA générative Quai des Savoirs Toulouse, samedi 16 mars 2024.

Lire dans les pensées ? Décodage de l’activité cérébrale par l’IA générative Une rencontre dans le cadre de la Semaine du cerveau avec Rufin VanRullen, directeur de recherches CerCO CNRS UT3. Samedi 16 mars, 17h00 Quai des Savoirs Entrée gratuite, réservation conseillée

Venez assister à notre rencontre « Lire dans les pensées ? Décodage de l’activité cérébrale par l’IA générative » dans le cadre de la Semaine du cerveau

Manifestion nationale coordonnée par la Société des Neurosciences, la Semaine du cerveau a pour objectif de sensibiliser le pulbic à l’importance de la recherche sur le cerveau. En écho à l’exposition IA : Double Je les intervenants présenteront les projets liant IA et recherches ou applications dans le domain des neurosciences.

Les IAs (Intelligences Artificielles) dites « génératives » permettent de produire des images ou des textes originaux et parfois intrigants. Les mêmes techniques peuvent-elles nous aider à comprendre le cerveau? Pour le savoir, Rufin VanRullen et son équipe ont entraîné des IAs génératives à reconstruire l’image perçue par des sujets humains à partir de leur activité cérébrale (enregistrée par IRM fonctionnelle). En d’autres termes, si l’IA lit dans les pensées du sujet, le résultat nous est donné sous forme d’image. Rufin VanRullen montrera divers exemples, et discutera des perspectives et limites de ces méthodes.

Intervenant :

Rufin VanRullen, directeur de recherches CerCO CNRS UT3

Date et horaire :

Samedi 16 mars à 17h

+ d’infos :

Lieu : Agora du Quai des Savoirs

Entrée gratuite, réservation conseillée

Durée : 1h

Crédit image : LabirintStudio via AdobeStock

