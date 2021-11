Rémalard en Perche Le Passage de Rémalard-en-Perche Orne, Rémalard-en-Perche Lire dans les étoiles… Le Passage de Rémalard-en-Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

**Projection d’astrophotographies et commentaires d’un astrophotographe.** Alain Goudet est un astronome amateur et passionné d’astrophotographie. Il présentera ses plus beaux clichés d’objets célestes (étoiles, nébuleuses, galaxies…) et partagera ses secrets de technique tout en revenant sur l’histoire de l’astrophotographie. _Gratuit._ Projection d’astrophotographies et commentaires d’un astrophotographe. Le Passage de Rémalard-en-Perche 2 bis rue de l’Huisne 6110 Rémalard-en-Perche Rémalard en Perche Bellou-sur-Huisne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:30:00

