Lire dans les boules de neige Arette, samedi 24 février 2024.

Lire dans les boules de neige Arette Pyrénées-Atlantiques

Balade à raquettes et en traineaux à chien

Dans le Forêt du Braca, un espace naturel sensible.

On vous emmène à raquettes dans la remarquable forêt du Braca, sur les hauteurs de la station de La Pierre-Saint-Martin. Ici vivent le grand tétras et le lagopède alpin, deux gros oiseaux rares et menacés. Une campagne de sensibilisation, Réussir ma rando en hiver , est notamment menée pour leur protection. On vous détaille ces enjeux. Après une pause garbure à midi, on part ensuite pour une balade à traîneau à chiens avec les accompagnateurs de Nordic’Espace. On vous propose aussi des ateliers pour mieux comprendre la neige ses cristaux, ses couches, les risques d’avalanche.

Avec le Département, Les Accompagnateurs en montagne 64 et Nordic’ Espace

Inscription obligatoire EUR.

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

Espace nordique

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@gmail.com

