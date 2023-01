Lire dans le 20e : fabrique ton mini masque africain Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: île de France

Lire dans le 20e : fabrique ton mini masque africain Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz, 8 février 2023, Paris.

de 15h00 à 17h00

. gratuit sous condition Inscription (par téléphone) auprès des bibliothécaires Dans le cadre du Prix littéraire Lire dans le 20e, la bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz propose un atelier de fabrication de mini masques africains en carton dans l’auditorium de la section adulte. Si tu es agile de tes mains et que tu aimes créer des objets, la bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz te propose un atelier dans lequel tu pourras fabriquer un petit masque en carton à partir de différents modèles de masques africains. Bien sûr, tu pourras également en inventer un de toutes pièces ! Cet atelier est ouvert à tous les participants du prix littéraire Lire dans le 20e, mais aussi aux autres à partir de 8 ans et sans limite d’âge. Pour plus d’informations, n’hésite pas à te renseigner auprès des bibliothécaires de la section jeunesse. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/lire-dans-le-20e.aspx# 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr

