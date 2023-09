Lire avec mon enfant déficient visuel Médiathèque Marguerite Duras Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public enfants. gratuit

Atelier de lecture d’albums pour des parents avec enfant déficient visuel

L’association L.I.R.E. (Le Livre pour l’Insertion et le Refus de Exclusion) anime un temps de découverte d’albums adaptés à différents niveaux de handicaps visuels. Les lectrices de l’association et les bibliothécaires invitent les familles à un moment de partage et d’échanges autour des livres.

Sur inscription auprès des bibliothécaires, pour les enfants de 0 à 7 ans

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras

L.I.R.E.