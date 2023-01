Lire avec bébé Compiègne Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Lire avec bébé 7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne Oise

2023-03-13 09:45:00 – 2023-03-13 10:45:00

Oise Des lectrices professionnelles de l’association « Grandir ensemble » lisent aux tout-petits (de la naissance jusqu’à 4 ans) accompagnés d’un parent ou de l’assistante maternelle. Lecture à voix haute de comptines avec Grandir Ensemble Bibliothèque Saint-Corneille : le 3ème samedi du mois de 10h30 à 11h30

Bibliothèque Jacques-Mourichon : le 1er mardi du mois de 10h15 à 11h15

