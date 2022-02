Lire avec bébé Bibliothèque des Pâquis Genève Catégorie d’évènement: Genève

Lire avec bébé Des pages de plaisirs partagés Dans un cadre intimiste, nous vous invitons à partager un moment privilégié de lecture avec vos enfants. Des bibliothécaires vous accompagneront dans la découverte de la littérature enfantine, vous présentant leurs coups de cœur et vous offrant des conseils personnalisés. Autour d’un livre se nouent des expériences enrichissantes, comme la découverte d’une histoire, d’une image ou d’une sensation nouvelle. Et puisqu’on se construit avec ce qu’on vit et avec ce qu’on lit, il n’est jamais trop tôt pour apprivoiser le livre. Un atelier proposé aux parents, aux grands parents, aux nounous, aux mamans de jour et aux enfants jusqu’à 2 ans. en partenariat avec né pour lire

Lire avec bébé // bibliothèque des Pâquis 2 mars 6 avril 4 mai à 10h00 // 0-2ans

Bibliothèque des Pâquis
Rue du Môle 17, 1201 Genève

